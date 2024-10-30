نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رافينيا يعلق على أنباء رحيله عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف البرازيلي رافينيا نجم برشلونة الإسباني عن العديد من القضايا التي تخص مسيرته ومستواه الحالي مع البرسا بعد أن كان مرشحًا الرحيل في الميركاتو الصيفي الماضي.



وقدم رافينيا نجم البارسا ونائب قائد الفريق مستوى مميز للغاية في الموسم الحالي بعد أن كان أحد أكثر اللاعبين تعرضًا للانتقادات على مدار الموسمين الماضيين.



وعن ارتباطه بالرحيل دائمًا عن برشلونة في الصيف وقدوم نيكو ويليامز مكانه، قال رافينيا في تصريحات عبر مقابلة طويلة على قناة يوتيوب مع ألبيرتو هيرنانديز: "عندما تقرأ هذه الأشياء ويخبرونك بأشياء شيئة، فمن المستحيل أن لا تمر في رأسك، بطبيعة الحال أنا لاعب لا أريد أن أكون موجودًا حيث لا يريدونني".



وأضاف: "أتذكر أنه في الإجازة، كتبوا بأنهم سوف يبيعوني وشعرت وكأنني سلعة، فليفعلوا ما يريدون ولكننا لدينا مشاعر ولدينا أطفال وفي كثير من الأحيان نسمع شيئًا واحدًا ويؤثر علينا، نحن لسنا باردي الدم".



واختتم رافينيا تصريحاته قائلا: "أنا متهور وأحيانًا أفعل أشياء لا ينبغي القيام بها ولكنني بهذه الطريقة، هذه هي شخصيتي رغم أنني نضجت أكثر ولكنهم لن يفعلوا ما يريدون بعقلي، فهناك رجل وراء ذلك".