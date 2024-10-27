نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة العين الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق العين الإماراتي.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا وجانبًا من التدريبات بالكرة تحت إشراف الجهاز الفني.

تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة العين الإماراتي

وعقد كولر اجتماعًا مصغرًا مع طبيب الفريق أحمد جاب الله في حضور سامي قمصان مدرب الفريق، وذلك للاطمئنان على الحالة الطبية للمصابين وكذلك جاهزية بقية العناصر.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا شارك فيه الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف. واختتم المدير الفني فقرات المران بجانب من تدريبات الكرة وتقسيمة مصغرة حرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية.

