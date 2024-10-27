قلبي..شرنوبي يطرح أغنية جديدة غدًا

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن الفنان محمد شرنوبي عن طرح أغنية جديدة له بعنوان "قلبي" وذلك غدًا، حيث نشر من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها معلقًا:"أنا بحب الأغنية دي أوي استونها بكرا ".

شرنوبي وأغنية حلفة 9

وتداول رواض مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشرنوبي مع أسماء جلال وهم يغنون مقطع من أغنية جديدة بعنوان "حفلة ٩" وتحمس لها الجمهور، وأشار شرنوبي أنه سيتم طرحها قريبًا.

آخر أعمال محمد شرنوبي



ةكانت آخر أعماله المعروضة فيلم انا لحبيبي وينتظر عرض مجموعة من الأعمال منها فيلم بضع ساعات في يوم ما ومسلسل إقامة جبرية ويواصل حاليا تصوير دوره في المسلسل الرمضاني الجديد إش إش والمنتظر عرضه في رمضان القادم مع النجمة مي عمر والمخرج محمد سامي.



آخر أعمال شرنوبي الغنائية

وكان آخر أعمال محمد الشرنوبي، هي أغنية ملكة زمانك، وهي ثاني أغاني ألبومه الجديد، من تأليف مصطفى ناصر وتوزيع إسلام الأزرق، وجاءت وأغنية حالي لـ محمد الشرنوبي، بالتعاون مع الملحن عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس جلال حمداوي، وتسجيل خالد سند.

كلمات الأغنية

جربت كل حاجة

عشان أنسى وفشلت

فى بعدك اتقتلت

عطلت دبلت

مش عايز أعيش في دنيا

انت مش فيها ثانية

وعايز فرصه تانيه

بحبك مازلت

جربت كل حاجة

عشان أنسى وفشلت

فى بعدك اتقتلت

عطلت.. دبلت

مش عايز أعيش فى دنيا

انتى مش فيها ثانيه

وعايز فرصه تانيه

بحبك مازلت

يا وردة الربيع

بضيع بضيع

حالي بعدك وضيع

وفينك انتي فين

جمالك البديع

الشوق عدى الحدود

الشوق فوق الفظيع

شاريكي ومش هبيع

وحالي يصعب عليكي حالي