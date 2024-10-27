محمد صلاح ينال جائزة أفضل لاعب فى مباراة أرسنال ضد ليفربول

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 أكتوبر 2024 08:38 مساءً - نال النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، بجائزة أفضل لاعب فى مباراة الريدز مع أرسنال، والتى انتهت بنتيجة 2-2، على استاد الإمارات بالعاصمة لندن، لحساب منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الجارى 2024-2025.

ارسنال ضد ليفربول

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، فوز محمد صلاح بجائزة الأفضل في مباراة أرسنال ضد ليفربول، بحصوله على نسبة 60% من أصوات الجماهير المشاركين في الاستفتاء عبر موقعها الرسمى.

وأضافت أن محمد صلاح تفوق على بوكايو ساكا، نجم أرسنال، الذي جاء فى المركز الثاني بحصوله على 22.7% من أصوات المشجعين.

ونجح النجم المصري محمد صلاح، فى تسجيل هدف التعادل لصالح ليفربول بالدقيقة 81 من زمن المباراة..

ويمتلك ليفربول فى رصيده 22 نقطة، جمعها بعد خوض 9 مباريات حتى الآن، فاز في 7 منها وخسر واحدة وتعادل مثلها، ليتراجع للمركز الثانى بينما يملك أرسنال 18 نقطة من الفوز 5 مواجهات والتعادل في ثلاثة وخسارة مباراة واحدة، واحتل المركز الثالث.

وانفرد مانشستر سيتي بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بعدما حقق فوزا صعبا على منافسه ساوثهامبتون بهدف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.