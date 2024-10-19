نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 19- 10- 2024 في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم السبت الموافق 19 أكتوبر2024 عدد من المباريات فى إطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، أبرزها مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد، فولهام أمام أستون فيلا.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي كل التفاصيل الخاصة، بمباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

توتنهام ضد وست هام – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1.