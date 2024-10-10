نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد رمضان يطيح بنجم الأهلي خارج أسوار الجزيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، موقفه النهائي بشأن تجديد عقد الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الذي ينتهي بنهاية الموسم الكروي 2024-2025.

أسباب طلب محمد رمضان رحيل بيرسي تاو

وبحسب مصادر خاصة من داخل النادي الأهلي فإن محمد رمضان اتخذ قرارًا مبدئيًا بعدم تجديد عقد بيرسي تاو لأسباب محددة، حيث يُعتبر المسؤول الرئيسي عن تجديد عقود اللاعبين في النادي.

ولعل اول الأسباب هو الراتب المرتفع: يتقاضى بيرسي تاو راتبًا سنويًا كبيرًا يصل إلى مليون و250 ألف دولار، وهو ما يُعد عائقًا أمام تجديد عقده، خاصة في ظل سعي النادي لإدارة الرواتب بشكل أكثر كفاءة.

وكذلك الأزمات مع الجهاز الفني: شهد الموسم الماضي بعض الأزمات بين تاو والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، وذلك بسبب اعتراض اللاعب على عدم مشاركته بشكل أساسي في المباريات، ما أثر على علاقة اللاعب بالفريق.

بجانب عمر اللاعب: يبلغ بيرسي تاو 31 عامًا، وهو ما يتعارض مع سياسة النادي الجديدة التي تسعى لتخفيض معدل أعمار الفريق الأول وضخ دماء جديدة وشابة في التشكيلة الأساسية.

رغم هذه الأسباب، كشف مصدر مسؤول في النادي أن هناك احتمالًا وحيدًا لتجديد عقد بيرسي تاو، وهو رغبة المدرب مارسيل كولر في استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق. ومع ذلك، لن يُجدد الأهلي عقد تاو إلا إذا وافق اللاعب على تخفيض راتبه إلى 500 ألف دولار كحد أقصى.