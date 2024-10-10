نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيرادات الأفلام.. "عاشق" و"إكس مراتي" في صدارة المشهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد دور العرض السينمائي في مصر منافسة شرسة بين مجموعة من الأفلام الصيفية التي جذبت اهتمام الجمهور. أبرزها أفلام "عاشق"، "إكس مراتي"، "بنسيون دلال"، و"عصابة الماكس"، إلى جانب مجموعة أخرى من الأعمال التي تتنوع بين الأكشن، الدراما، والكوميديا، نرصد في هذا التقرير الإيرادات التي حققتها هذه الأعمال السينمائية أمس.

"عاشق" يتصدر السباق

استطاع فيلم "عاشق" أن يحقق نجاحًا ملحوظًا، حيث تصدر قائمة الإيرادات ليوم أمس بإيرادات بلغت 203،934 جنيه.

الفيلم من بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ويقدم قصة مليئة بالتشويق والرومانسية من تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح. يتناول الفيلم قضايا الشباب والحب في إطار درامي مؤثر.

"إكس مراتي" ينافس بقوة

في المركز الثاني جاء فيلم "إكس مراتي" محققًا 171،212 جنيهًا، ويشهد الفيلم تعاونًا قويًا بين نخبة من النجوم، أبرزهم هشام ماجد ومحمد ممدوح وأمينة خليل.

يتناول الفيلم قصة اجتماعية تتخللها العديد من المواقف الكوميدية، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج معتز التوني.

نجاح ملحوظ لـ "بنسيون دلال"

فيلم "بنسيون دلال" يأتي في المركز الثالث بإيرادات بلغت 145،953 جنيهًا يضم العمل مجموعة من الفنانين، من بينهم عمر متولي وبيومي فؤاد ومحمد رضوان.

يقدم الفيلم مزيجًا من الكوميديا والدراما حول قصة تعيش فيها الشخصيات في بنسيون قديم، ويتعرضون لسلسلة من المواقف الطريفة والمثيرة.

الفيلم من تأليف حسين نيازي وإخراج شادي الرملي.

تراجع "عصابة الماكس" و"اللعب مع العيال"

رغم التوقعات العالية، تراجع فيلم "عصابة الماكس" ليحقق 16،644 جنيهًا فقط في اليوم الأخير، الفيلم من بطولة أحمد فهمي وروبي ولبلبة، ويجمع بين الأكشن والكوميديا.

بينما حقق فيلم "اللعب مع العيال"، بطولة محمد إمام، 41،638 جنيهًا، وتدور قصته في إطار كوميدي حول شاب يواجه تحديات تقلب حياته رأسًا على عقب.

"جوازة توكسيك" في أسفل القائمة

أما فيلم "جوازة توكسيك" فلم يتمكن من تحقيق إيرادات كبيرة، إذ حصد 2،172 جنيهًا فقط.

يروي الفيلم قصة حب مليئة بالتحديات بين شخصين من خلفيات اجتماعية مختلفة، ويشارك في بطولته ليلى علوي وبيومي فؤاد، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.