إبراهيم نور الدين يشيد باختيار حكام مصريين للسوبر المصري ويشكر الأهلي والزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام باتحاد الكرة المصري لكرة القدم، عن سعادته باختيار حكام مصريين لإدارة السوبر المصري.

وقال إبراهيم نور الدين في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور، عن استعدادات التحكيم المصري للموسم الجديد حيث قال، تم عمل 7 معسكرات للحكام المصريين استعدادا الموسم الجديد، والمعسكرات شاملة كل شيء.

وأضاف، سعيد جدًا باختيار حكام مصرين لإدارة السوبر المصري، وأشكر مجلس إدارة القطبين الأهلي والزمالك على ثقتها في التحكيم المصري لإدارة السوبر بالإمارات.

وواصل الحكم الدولي السابق، لدينا حكام مرشحة لكأس العالم 2026، لذلك كيف لا يديرون مباريات محلية، وهذا ليس في صالحهم أمام الفيفا من أجل ترشيحهم لقيادة مباريات بكأس العالم.

وتابع، أتمنى التوفيق للتحكيم المصري في إدارة السوبر المصري في الإمارات.

وأكد "نور الدين" في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور، حتى الآن لم يتم الاستقرار على الحكام التي ستدير السوبر المصري ومحمد فاروق هو المسؤول عن تعيين الحكام.

وعن تقنية الفار الخاصة بمباريات السوبر المصري شدد، أتمنى أن يكون طاقم التحكيم بالكامل المصري بما فيهم حكام تقنية الفيديو.