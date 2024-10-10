انت الأن تتابع خبر النت بيتسرق منك وانت نايم.. كيفية حماية باسورد شبكات الواي فاي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تمثل الشبكات العامة للواي فاي مصدر قلق مهم لمستخدمي الإنترنت، لأنها توفر بيئة ملائمة للاختراقات الإلكترونية وسرقة المعلومات الشخصية في الأماكن العامة مثل المقاهي والمطارات يستخدم الكثير من الناس هذه الشبكات دون الوعي بالمخاطر الأمنية المحتملة مما يشكل خطرا كبيرا حيث يمكن للمهاجمين اختراق الأجهزة بسهولة والوصول إلى معلومات شخصية مثل كلمات المرور وبيانات البطاقات الائتمانية.
كيفية حماية باسورد شبكات الواي فاي
- لتقليل هذه المخاطر ينصح المستخدمون باتباع بعض التوجيهات البسيطة عند استخدام شبكات الواي فاي العامة أولا، يجب تجنب الاتصال بالشبكات غير الموثوقة أو تلك التي تسمح بالوصول دون كلمة مرور، حيث تكون المعلومات المرسلة والمستلمة بدون تشفير مما يزيد من فرص تعرضها للاختراق من الأفضل الاعتماد على نقطة الاتصال الخاصة بهاتفك الذكي كخيار أكثر أمانا، وينبغى على المستخدمين تصفح المواقع التي تدعم بروتوكول التشفير HTTPS، حيث يوفر هذا البروتوكول حماية للمعلومات المرسلة بين المستخدم والموقع، مما يمنع المتطفلين من الوصول إلى بيانات حساسة مثل كلمات المرور وتفاصيل بطاقات الائتمان.
- يستحسن إيقاف ميزات مشاركة الملفات مثل مشاركة الملفات وAirDrop عند الاتصال بشبكات عامة وذلك لتجنب وصول أي شخص بالقرب منك إلى ملفاتك أو إرسال ملفات ضارة ومن الحلول الفعالة أيضا استخدام خدمات الـ VPN التي تمنح اتصال آمن ومشفر، وتأكد من تحديث برامج الأمان بانتظام وتجنب تحميل أو تثبيت أي تطبيقات أثناء استخدام شبكة عامة من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكنك تقليل مخاطر التعرض للاختراق وحماية معلوماتك الشخصية.