انت الأن تتابع خبر النت بيتسرق منك وانت نايم.. كيفية حماية باسورد شبكات الواي فاي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمثل الشبكات العامة للواي فاي مصدر قلق مهم لمستخدمي الإنترنت، لأنها توفر بيئة ملائمة للاختراقات الإلكترونية وسرقة المعلومات الشخصية في الأماكن العامة مثل المقاهي والمطارات يستخدم الكثير من الناس هذه الشبكات دون الوعي بالمخاطر الأمنية المحتملة مما يشكل خطرا كبيرا حيث يمكن للمهاجمين اختراق الأجهزة بسهولة والوصول إلى معلومات شخصية مثل كلمات المرور وبيانات البطاقات الائتمانية.

كيفية حماية باسورد شبكات الواي فاي