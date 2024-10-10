نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. محمد علاء يشارك صبا مبارك بطولة "وتر حساس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الفنان محمد علاء عرض مسلسله الجديد "وتر حساس"، بدءًا من يوم الأحد، 27 أكتوبر الجاري، والذي يشاركه بطولته الفنانة صبا مبارك.

أحداث وتر حساس

وتدور أحداث المسلسل في إطار دراما اجتماعية، تناقش الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة في إطار مشوق، حيث يظهر "علاء" في البرومو الرسمي للعمل وهو تتصارع عدة سيدات على حبه، فبينما تتهمه زوجته بالخيانة، ترد أخرى بأنه حب حياتها منذ أن كان عمرها 18 عامًا، فيما يتبادل هو الاعتراف بالحب مع سيدة ثالثة، وتتشابك الأحداث بسبب ذلك.

فريق عمل وتر حساس

"وتر حساس" من بطولة محمد علاء وصبا مبارك وإنجي المقدم وهيدي كرم وأحمد جمال سعيد ومحمد العمروسي وهاجر عفيفي ولطيفة فهمي وتميم عبده وأحمد طارق نور ومحمد علي رزق، من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

آخر أعمال محمد علاء

وكان محمد علاء قد عُرض له مؤخرًا مسلسل "بين السطور"، المأخوذ من فورمات كوري، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وشارك في بطولته صبا مبارك، أحمد فهمي، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، دنيا المصري وعدد آخر من الفنانين.

أحداث بين السطور



دارت أحداث مسلسل “بين السطور” في إطار تشويقي مليء بالغموض والإثارة، حيث جسدت صبا دور الإعلامية الشهيرة هند سالم، التي تتورط في مشاكل عديدة بسبب رغبتها في إنقاذ برنامجها، يتحول حياة زوجها حاتم الذي يقوم بتجسيده النجم أحمد فهمي، رأسا على عقب بعد أن يتحول من وكيل نيابة إلى محام، وتتورط هند في قضية ما وتتهم في مقتل جيمي أندرسون، لاعب الرماية الذي يلقى حتفه في حادث سيارة، ولكن تثار الشكوك حول مقتله، مما يكشف الكثير من الأمور في حياتها وماضيها.

