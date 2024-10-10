نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سامي يهنئ زوجته مي عمر بعيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المخرج محمد سامي على تقديم التهنئة لزوجته بمناسبة عيد ميلادها اليوم الخميس الموافق يوم 10 من شهر أكتوبر الجاري، وجاء ذلك من خلال الحساب الرسمي له عبر فيسبوك، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

مي عمر ومحمد سامي

منشور المخرج محمد سامي



نشر المخرج محمد سامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك صورة لزوجته الفنانة مي عمر، وعلق قائلا: "عيد ميلاد سعيد إش إش".

منشور المخرج محمد سامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك

آخر أعمال الفنانة مي عمر

وفي سياق متصل شاركت الفنانة مي عمر في مسلسل نعمة الأڤوكاتو الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، ليكون واحد من أبرز مسلسلات الموسم، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية الإجتماعية والذي تدور قصته حول المحامية نعمة والتي تتعرض للعديد من الأحداث في حياتها وتدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.

طاقم عمل مسلسل نعمة الأڤوكاتو



شارك في بطولة مسلسل نعمة الاڤوكاتو كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان أحمد زاهر، مي عمر، أروى جودة، سلوى عثمان، لبنى ونس، كمال أبو ريا، عماد زيادة، سامي مغاوري، طارق النهري، ولاء الشريف، أحمد ماجد، وآخرين، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.