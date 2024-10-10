الأهلي يسابق الزمن لضم مهاجم أجنبي.. وظروف صحية وراء التأجيل

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى أن مسئولو النادي الأهلي، يسابقوا الزمن خلال الأيام الحالية لضم مهاجم أجنبي لتدعيم الفريق قبل غلق باب الإنتقالات الصيفية الجارية بعدما كشفت بطولة السوبر الأفريقي الأخيرة التي خسرها الأحمر أمام الزمالك حاجة الفريق الأهلاوي إلى مهاجم أجنبي مُتميز.

الأهلي يسابق الزمن لضم مهاجم أجنبي

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " ودخل الأهلي في مفاوضات مع أكثر من مهاجم أجنبي عن طريق محمد رمضان المدير الرياضي".

وتابع:" فيما تسبب مرض دينو لامبرتي مدير أعمال مارسيل كولر في تأجيل حسم صفقة المهاجم الأجنبي ويمتلك دينو أكثر من مهاجم أجنبي كان قد عرضه على الأهلي منذ فترة".

وأردف: " قرار الأهلي بتأجيل ملف المهاجم لإنتقالات يناير المقبلة جعل دينو لامبرتي يغلق هذا الملف، وبعدما تراجع الأهلي في قراره وبدأ يُفكر في ضم مهاجم أجنبي حاليًا تواصل مسئولي النادي مع وكيل أعمال كولر لكنه أخبرهم بمعاناته من أزمة صحية جعلته غير قادر على التواصل وبحث ملف المهاجم الأجنبي".

واختتم: "يتواصل الأهلي مع أطراف ووكلاء لاعبين أخرين من أجل ضم مهاجم أجنبي قبل غلق باب القيد وهو ما سيتضح خلال الأيام القليلة المقبلة".