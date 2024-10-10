نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعدم الجاهزية.. مدرب جنوب إفريقيا يحث بيرسي تاو على الرحيل عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حث المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، هوجو بروس، لاعب الأهلي بيرسي تاو على البحث عن نادٍ جديد يمكّنه من استعادة مستواه المعروف والانضمام مجددًا إلى صفوف المنتخب الوطني. جاء ذلك بعد استبعاده للمرة الثانية على التوالي من قائمة المنتخب، حيث أشار بروس إلى أن تاو يعاني من مشاكل شخصية تؤثر على أدائه.

مدرب جنوب إفريقيا يحث بيرسي تاو على الرحيل عن الأهلي

ورغم مشاركة بيرسي تاو في بعض المباريات المهمة مع الأهلي، إلا أن بروس أبدى قلقه حيال جاهزية اللاعب، موضحًا أن تاو أخبره بعدم استعداده للمشاركة في المعسكر المقبل للمنتخب. وعلق بروس على ذلك قائلًا: "ماذا يمكنني أن أقول له؟ عليه أن يكون هنا، لكنه غير جاهز للمباريات."

وأضاف المدير الفني: "ربما يجب على تاو أن يجد فريقًا آخر يتيح له اللعب بانتظام واستعادة سعادته. نحتاج إلى بيرسي تاو الذي نعرفه، فإمكانياته قد تكون ذات فائدة كبيرة لنا."

وتابع بروس حديثه قائلًا: "نحن ندرك تمامًا موهبة تاو، لكنه لم يصل بعد إلى المستوى الذي ننتظره منه." وأكد أن غياب تاو عن المعسكر الأخير للمنتخب جاء نتيجة مشاكل شخصية، وليس بسبب ضعف في الجوانب الذهنية.

وأوضح بروس أن استبعاد تاو جاء بعد تراجع أدائه وعدم مشاركته بشكل منتظم مع الأهلي في نهاية الموسم الماضي، بالإضافة إلى الانتقادات الكبيرة التي يتعرض لها من الجماهير بسبب أدائه مع المنتخب. وفي المؤتمر الصحفي، قال بروس: "لا أستطيع التحدث عن الأسباب الشخصية، لكن يجب أن نعترف أنه غير موجود في هذا المعسكر."

واختتم المدير الفني حديثه بالتأكيد على أن قرار استبعاد تاو اتُخذ بناءً على مصلحة اللاعب، مشيرًا إلى أن الظروف الشخصية تؤثر بشكل ملحوظ على أدائه الحالي.