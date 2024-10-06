نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الأهلي يشهد غياب 9 لاعبين قبل السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت تدريبات فريق الأهلي اليوم غياب تسعة لاعبين، حيث أُقيمت التدريبات في ملعب مختار التتش في إطار التحضير لبطولة السوبر المصري، التي ستُقام في الفترة ما بين 20 إلى 24 أكتوبر الجاري في الإمارات.

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر يوم أمس.

اللاعبون الغائبون عن التدريبات

فقد غاب عن المران كل من:

محمد الشناوي.

مصطفى شوبير.

مروان عطية.

رامي ربيعة.

أحمد نبيل كوكا.

وذلك بسبب انضمامهم لمعسكر منتخب مصر، بينما غاب وسام أبو علي بسبب استدعائه لمنتخب فلسطين. كما غاب أيضًا كل من محمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول بسبب الإصابات التي يعانون منها.

استعدادات منتخب مصر

تبدأ اليوم معسكر منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن في ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، التي من المقرر إقامتها في المغرب في الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

مشاركة الأهلي في بطولة السوبر المصري

من ناحية أخرى، يستعد فريق الأهلي للمشاركة في بطولة السوبر المحلي، المقررة في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر. يشارك في البطولة أيضًا كل من الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، حيث يفتتح الأهلي مبارياته بمواجهة سيراميكا كليوباترا.

تسعى إدارة الأهلي والجهاز الفني إلى تجهيز الفريق بشكل جيد لضمان تحقيق النتائج الإيجابية في هذه البطولة المهمة.