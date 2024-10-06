نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تقام مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد في الليجا؟ في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد مع نظيره فريق ريال سوسيداد اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد انويتا ضمن منافسات الجولة 9 من الدوري الإسباني.
موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد
وتنطلق صافرة بداية مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.