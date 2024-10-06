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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن مدى تأثر غرفة ريال مدريد بإصابة اللاعب داني كارفخال، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالفريق بعد مباراته أمام فياريال.

أول تعليق من كارفخال بعد تعرضه لإصابة قوية مع ريال مدريد

وواجه ريال مدريد نظيره فياريال مساء السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر منافسات بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة 2024-2025.

وفاز ريال مدريد على فياريال بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي استضافها ملعب السانتياجو برنابيو.

وعلقت شبكة ريليفو عن الأوضاع داخل غرفة غرفة ملابس الفريق الابيض بعد إصابة كارفخال الأمس في الدوري الإسباني.

وشددت التقارير على أن غرفة تبديل الملابس في ريال مدريد تشعر بالسوء بعد الإصابة التي لحقت بكارفاخال، حيث لا يتوقع النادي أي انباء جيدة بشأن إصابته، ويتوقعون أخبارا سيئة.