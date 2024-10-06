نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير من حسام حسن لـ لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، لاعبي الأهلي والزمالك من الحديث عن مواجهتي السوبر الإفريقي والمصري خلال معسكر المنتخب الذي بدأ اليوم الأحد.

ويستعد المنتخب لملاقاة موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، والمقرر لهما يومي 11 و15 أكتوبر الجاري.

تحذير من حسام حسن لـ لاعبي الأهلي والزمالك

وكشف مصدر داخل معسكر المنتخب في تصريحات صحفية، أن الجهاز الفني شدد على ضرورة التركيز الكامل على المباراتين ضد موريتانيا لتحقيق الفوز وضمان التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

وجاءت قائمة منتخب مصر للمواجهتين على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، أحمد عيد.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد زيزو، نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل.