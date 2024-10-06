نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف سبب أزمة زيزو في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن هناك حالة من الغضب تسيطر على أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك، بسبب التصريحات التي أدلى بها أحد أعضاء مجلس إدارة الأبيض في وسائل الإعلام مؤخرًا.

زيزو غاضب من مجلس الزمالك

وقال مدحت شلبي خلال تصريحات تلفزيونية: أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، تحدث في وسائل الإعلام عن تفاصيل جلسة "زيزو" ورغبة اللاعب بالحصول على ما يقترب من 60 مليون جنيه لتمديد عقده.

وأضاف: زيزو كان يمتلك عرضًا من نادي نيوم السعودي، وراتبه كان سيصل إلى ما يقترب من 3 ملايين دولار وهذا رقم كبير جدًا.

وأكمل: زيزو يرى أن الإعلان عن تفاصيل جلسته مع مسؤولي الزمالك يضعه تحت ضغط كبير أمام الجماهير، خاصة في حالة فشل المفاوضات ورحيله لأي نادي آخر في المستقبل، كما أن الإعلان عن التفاصيل المالية ستصنع أزمة داخل غرف خلع ملابس الأبيض.