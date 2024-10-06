نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. الأهلي يفاوض صفقة جديدة وحالة وحيدة لاستمرار معلول.. قرار جوميز قبل السوبر ووالد زيزو يعاتب الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية:

الأهلي يفتح خط المفاوضات مع صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن دخول مسؤولو النادي الأحمر في مفاوضات مع مصطفى زيكو لاعب نادي زد لضمه خلال الميركاتو الحالس.

وقال مصدر داخل الأهلي، إن النادي تواصل مع مصطفى زيكو لاعب نادي زد للتعاقد معه هذا الصيف.

وأضاف بأن محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي تواصل مع اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية وعرض عليه الانضمام للنادي.

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علي معلول مستمر مع الأهلي في حالة واحدة فقط

كشف الإعلامي كريم رمزي عن موقف النجم التونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الاستمرار مع صفوف المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" علي معلول سيتم قيده في نهاية الموسم، في حال تعافيه من الإصابة بشكل نهائي، وسيكون ذلك في حالة واحدة فقط وهي رحيل أحد اللاعبين الأجانب مثل بيرسي تاو أو رضا سليم".

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قرار جديد من جوميز قبل السوبر المصري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض ثلاث مباريات ودية خلال الفترة الحالية، في إطار الاستعداد لبطولة كأس السوبر المصري المقرر لها في الإمارات.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره بتروجت يوم 10 أكتوبر الجاري على ملعب بتروسبورت في الحادية عشرة صباحًا.

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والد زيزو يعاتب مسئولي نادي الزمالك لهذا السبب

أبدى والد النجم الدولي أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غصبه من مسئولي النادي، بشأن ملف تجديد عقد اللاعب.

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" والد زيزو عاتب مسئولي نادي الزمالك، بسبب تصريحات هشام نصر نائب رئيس النادي، والذي قال فيها أن اللاعب يرغب في الحصول على 60 مليون جنيه للموافقة على تجديد عقده ".

وأضاف:" تصريحات هشام نصر أزعجت والد زيزو للغاية، وأخبر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، أنه في حال عدم موافقتهم على مطالبه يجب أن يتم إخبارهم بذلك، بدلا من الوضع في مواجهة الجماهير".

واستكمل:" والد زيزو أبلغ حسين لبيب، أن اللاعب ضحى كثيرا من أجل نادي الزمالك، وغير مقبول الحديث عنه في الإعلام بهذه الطريقة".

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عملاق سعودي يطارد صلاح وفان دايك

يخطط أحد الأندية البارزة في الدوري السعودي للمحترفين لاستقطاب النجمين محمد صلاح وفيرجيل فان دايك من نادي ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد اللاعبين مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، ما يتيح لهما حرية التوقيع مع أي نادٍ آخر مجانًا ابتداءً من شهر يناير.

وبحسب تقارير من شبكة "Caught Offside"، فإن نادي أهلي جدة قد بدأ بالفعل محادثات لضم النجم المصري محمد صلاح، الذي رغم رغبته في الاستمرار مع ليفربول، لا يغلق الباب تمامًا أمام فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي.