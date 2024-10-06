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أحمد جودة - القاهرة - كشف شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن تفاصيل المفاوضات مع مسؤولي الإسماعيلي لتولي تدريب الدراويش خلفًا للراحل إيهاب جلال.

شوقي غريب يكشف لأول مرة سبب فشل مفاوضاته مع الإسماعيلي

وقال غريب خلال تصريحات تلفزيونية: محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة الإسماعيلي تواصل معي، وبلغني برغبة مجلس الإدارة في تولي منصب المدير الفني للدراويش خلال الفترة القادمة.

وأضاف: وافقت على طلبات مجلس الإسماعيلي بتخفيض راتبي الشهري نظرًا للظروف التي يمر بها النادي في الفترة الحالية، ونصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي تواصل معي لإخطاري بتولي منصب المدير الفني للدراويش وتم الإعلان عن ذلك عبر الصفحة الرسمية للدراويش".

وتابع: تواجدت في مباراة فريق 2005 لمشاهدة اللاعبين من أجل تصعيد أفضلهم للفريق الأول، وكان من المقرر عقد جلسة مع مجلس الإدارة.

وأردف: عقدت جلسة مع عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الإسماعيلي تم خلالها الحديث عن أمور تخص الفريق، وبعدها تناولنا العشاء سويًا، وروموز النادي تواصلي معي وعلى رأسهم الكابتن علي أبو جريشة أسطورة الدراويش.

وأكمل: تحدثت مع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل عن انقسام المجلس، وطالبت منهم توحيد الصفوف من أجل مصلحة النادي الإسماعيلي، وطلبت منهم الموافقة على تعييني مديرًا فنيًا بالاجماع.

واختتم: نصر أبو الحسن تعرض لأزمة صحية خلال الجلسة، وكان من المنتظر أن يتم إخطاري أمس الجمعة بتولي المهمة رسميًا، وهذا لم يحدث، ولذلك تقدمت باعتذار رسمي لعدم قبولي المهمة، واتمنى توحيد الصف خلال الفترة القادمة من أجل مصلحة نادي الإسماعيلي.

