نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم «دوت الخليج الرياضي»، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل بداية مباريات اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024، والتي ستشهد مواجهات قوية.

أقيمت أمس السبت 7 مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شهدت انتصارات كل من ليفربول، أرسنال، برينتفورد، ليستر سيتي، مانشستر سيتي، ووست هام.

في المقابل، انتهت مباراة واحدة بالتعادل السلبي بين إيفرتون ونيوكاسل، في مباراة لم تشهد فرص حقيقية طوال أحداث المواجهة.

صدارة ليفربول للدوري الإنجليزي

ويحل ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات اليوم الأحد بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي وأرسنال، اللذين يتساويان في النقاط، مع احتلالهما المركزين الثاني والثالث على التوالي.

ويأتي تشيلسي في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، يليه أستون فيلا في المركز الخامس بنفس عدد النقاط.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1 ليفربول، 18 نقطة.

2 مانشستر سيتي، 17 نقطة.

3 آرسنال، 17 نقطة.

4 تشيلسي، 13 نقطة.

5 أستون فيلا، 13 نقطة.

6 نيوكاسل يونايتد، 12 نقطة.

7 فولهام، 11 نقطة.

8 توتنهام هوتسبير، 10 نقاط.

9 برينتفورد، 10 نقاط.

10 برايتون، 9 نقاط.

11 نوتينجهام فورست، 9 نقاط.

12 وست هام، 8 نقاط.

13 بورنموث، 8 نقاط.

14 مانشستر يونايتد، 7 نقاط.

15 ليستر سيتي، 6 نقاط.

16 إيفرتون، 5 نقاط.

17 إيبسويتش تاون، 4 نقاط.

18 كريستال بالاس، 3 نقاط.

19 ساوثهامبتون، نقطة.

20 ولفرهامبتون، نقطة.