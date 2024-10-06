نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 6-10-2024 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم «دوت الخليج الرياضي»، مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر، في الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك القنوات الناقلة.

ويشهد جدول اليوم مبارايات قوية، أبرزها مواجهة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا، بالإضافة إلى مباراة تشيلسي ضد نوتنجهام فورست، وكذلك برايتون ضد توتنهام.

مواعيد المباريات

تُقام مباراة أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وستكون المباراة منقولة عبر قناة beIN Sports 1، وسيعلق عليها المعلق الرياضي عامر الخوذيري.

في نفس التوقيت، يلتقي تشيلسي بنوتنجهام فورست في مباراة تُبث على قناة beIN Sports 2 بتعليق علي محمد علي سيتولى التعليق على أحداث المباراة.

أما مباراة برايتون ضد توتنهام، فستنطلق في الساعة 6:30 بتوقيت مصر والسعودية، سيتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports 1، وسيكون التعليق بصوت المعلق محمد بركات.