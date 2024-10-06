انت الأن تتابع خبر مجاهد يكشف أسباب ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة ويعلق على الأزمات الحالية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة السابق، عن سبب إعلان ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة على منصب الرئيس في هذا التوقيت، مشيرًا إلى أنه يوجد سبب واحد سيجعله ينسحب من الترشح.

وقال مجاهد في تصريحات عبر قناة “إم بي سي مصر”: “منذ فترة طويلة قلت إن هناك مجلس إدارة للاتحاد، ولن أتحدث عن الانتخابات إلا بعد الأولمبياد، وعندما يحدد المجلس خارطة الطريق وموعد الجمعية العمومية، لذلك اخترت هذا الموعد للإعلان”.

وأضاف: “أعضاء الجمعية العمومية رحبوا بتواجدي، وقائمتي ستجمع بين الخبرة والشباب بمجرد الإعلان عن موعد الانتخابات”.

وأشار إلى أنه “السبب الوحيد الذي سيجعله لا يترشح هو ترشح هاني أبو ريدة، حيث لا يستطيع أن يترشح أمامه”.

وأكد مجاهد على أهمية تجديد اتحاد الكرة بشكل حقيقي وفعلي، قائلاً: “يجب أن نغير ما يحدث في الكرة المصرية، خاصة مع تجارب الدوري السعودي والمغرب، وأفضل أن أترشح كرئيس لاتحاد الكرة أو لا أترشح نهائيًا”.

وفي سياق آخر، أوضح أنه لا علاقة له بأزمة كهربا مع الزمالك، مشددًا على أن كهربا خالف عقده مع الزمالك، ولذلك تعرض للغرامة من الاتحاد الدولي. كما أشار إلى أن شيكابالا قال له أثناء تسليم درع الدوري “أنت أهلاوي”، ولكن الحكم كتب أنه شتمه مما أدى إلى إيقافه.

كما انتقد مجاهد مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، حيث أشار إلى أنهم لم يعملوا معًا كفريق، معبرًا عن عدم رضا جمال علام عن فترته في الجبلاية.

وتحدث أيضًا عن رابطة الأندية، موضحًا أنه ليس من حقها تغيير نظام بطولة الدوري، ولكن يجب أن تدير المسابقة فقط.

عندما سُئل عما إذا كان ضد الأهلي، قال: “أنا ولدت في الأهلي، ومنذ أن كان عمري 10 سنوات كنت أشجع الأهلي”. وأثنى على محمود الخطيب، واعتبره أعظم من لمس الكرة في مصر، واعتبر مجدي عبد الغني واحدًا من أفضل لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم المصرية.

وعبر عن حبه واحترامه لحسام البدري، مؤكدًا أنه كان يرى حاجة الكرة المصرية لنقلة، مشيرًا إلى كارلوش كيروش كمدرب مميز، مشددًا على أنه كان يمتلك رؤية كبيرة.

واختتم مجاهد معارضته لتعيين ميكالي وراتبه، مشيرًا إلى أن الاختيارات فوق السن كانت إحدى المشكلات، معلقًا على أن مدة التعاقد لمدة 4 سنوات كانت غير مناسبة.

