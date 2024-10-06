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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى قرار مسئولو الأهلي، إعادة فتح ملف التفاوض مع المالي فيلي تراوري، مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي، لتدعيم صوف الفريق خلا فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

محمد الليثي: الأهلي يعيد التفاوض مع المهاجم المالي فيلي تراوري رغم رفض كولر

وأضاف محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 "أن الأهلي كان قد تفاوض مع اللاعب المالي مؤخرًا بل وحصل على موافقته بالإنتقال للقلعة الحمراء إلا أن الأهلي تراجع عن إتمام التفاوض بسبب رؤية مارسيل كولر المدير الفني التي تغيّرت من موافقة إلى رفض للصفقة ".



وقال محمد الليثى " خسارة السوبر الأفريقي جعلت لجنة التخطيط للكرة تُعيد فتح ملف الصفقات وبدأت تفكر بجدية في ضم لاعب أجنبي قبل غلق باب القيد نهاية أكتوبر الجاري وبعض الأصوات داخل لجنة التخطيط طرحت فكرة ضم مهاجم مازيمبي لتدعيم هجوم الفريق بعيدًا عن وجهة نظر كولر التي يرى النادي إنها لم تكن منطقية في بعض الأمور ".

وأشار محمد الليثى "لجنة التخطيط ستحسم ملف صفقة تراوري خلال الأيام المقبلة من خلال التشاور مع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الذي بات مسئولًا عن عدة ملفات منها ملف الصفقات ويبلغ فيلي تراوري، 23 عامًا، وشارك تراوري مع فريق مازيمبي الموسم الماضي، في 36 مباراة بكل المسابقات، وسجل 25 وقدم 8 تمريرات حاسمة ".