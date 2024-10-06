نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي معلول مستمر مع الأهلي في حالة واحدة فقط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي عن موقف النجم التونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الاستمرار مع صفوف المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

علي معلول مستمر مع الأهلي في حالة واحدة فقط

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" علي معلول سيتم قيده في نهاية الموسم، في حال تعافيه من الإصابة بشكل نهائي، وسيكون ذلك في حالة واحدة فقط وهي رحيل أحد اللاعبين الأجانب مثل بيرسي تاو أو رضا سليم".

وأضاف كريم رمزي:" الأقرب للرحيل عن النادي الأهلي، في فترة الانتقالات الشتوية؛ في حال الرغبة في قيد علي معلول، هو الجنوب إفريقي بيرسي تاو "

وأشار:" في حال وصول تقرير طبي عن حالة علي معلول يؤكد فيه حاجته للعلاج لفترة أكبر؛ سيتم توجيه الشكر له، وتنظيم احتفالية كبرى تليق بما قدمه اللاعب مع النادي، والأهلي لن يترك علي معلول إلا وهو راض تماما".