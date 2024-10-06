نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم عن 6 أكتوبر: ملحمة عظيمة استعادت فيها مصر أرضها وكرامتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وللشعب المصري العظيم بمناسبة حلول الذكرى الـ ٥١ لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد وزير التربية والتعليم في تهنئته، أن تلك الملحمة العظيمة التي استعادت فيها مصر أرضها وعزتها وكرامتها، ليظل هذا اليوم إنجازًا وطنيًا ورمزًا للفخر والإعزاز لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل الذين كتبوا أنصع الصفحات في تاريخ الوطن.