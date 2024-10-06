نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرص عمل خالية في مشروع الأتوبيس الترددي BRT في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من المواطنين عن وظائف خالية في قطاع النقل والمواصلات، وقد أعلنت الشركة القابضة للنقل البري والبحري التابعة لوزارة النقل عن توفر فرص عمل في مشروع الأتوبيس الترددي BRT.

يهدف هذا المشروع إلى تحسين وسائل النقل العام في مصر وتخفيف الازدحام المروري. إليك التفاصيل الكاملة حول الشروط والمميزات:

شروط التقديم لوظائف سائقي الأتوبيس الترددي

رخصة القيادة: يجب أن يكون المتقدم حائزًا على رخصة قيادة درجة أولى سارية لمدة لا تقل عن عام. السن: ألا يتجاوز سن المتقدم 40 عامًا. المؤهل الدراسي: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل دراسي. شهادة حسن السير والسلوك: تقديم شهادة تثبت حسن السير والسلوك. الخدمة العسكرية: الانتهاء من الخدمة العسكرية وتقديم ما يثبت ذلك. اختبارات القبول: ضرورة اجتياز جميع الاختبارات التي تحددها لجنة التقييم، بما في ذلك الفحص الطبي والنفسي والعصبي، وإجراء تحليل للكشف المواد المخدرة.

الأوراق المطلوبة للتقديم

طلب التقدم : ملء استمارة طلب التقدم للوظيفة.

: ملء استمارة طلب التقدم للوظيفة. صحيفة الحالة الجنائية .

. شهادة الميلاد للمتقدم.

للمتقدم. صورة من رخصة القيادة .

. الموقف من التجنيد : تقديم الموقف من التجنيد.

: تقديم الموقف من التجنيد. صورة من بطاقة الرقم القومي .

. شهادة خبرة في المجال المطلوب (إن وجدت).

طرق التقديم

لمن يرغب في التقدم لوظائف سائقي الأتوبيس الترددي BRT، يجب عليه التوجه إلى قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالشركة القابضة للنقل البري والبحري لتسليم طلباتهم مباشرة. عنوان التقديم هو:

19 ش المعهد الاشتراكي- روكسي- مصر الجديدة

كما يمكن للراغبين أيضًا إرسال بياناتهم وطلبات التقديم عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

تقدم هذه الفرصة الرائعة للمواطنين فرصة للمشاركة في تحسين خدمات النقل العام في مصر والمساهمة في تخفيف الازدحام المروري.