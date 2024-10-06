نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة السويس يهنئ كلية الإعلام لفوز فيلم "ذات الأرضين" بمهرجان الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث أ.د.أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس بخالص التهاني لأسرة كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بمناسبة فوز فيلم "ذات الأرضين" بجائزة مسابقة «أفلام شباب مصر» لأحسن فيلم وثائقي بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، وقد نال إشادة كبيرة من لجنة التحكيم الموقرة.

حيث أعرب "رئيس الجامعة" عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير الذي يعكس المستوى المتميز لطلاب الكلية؛ الذي أهلهم للمنافسة بقوة في هذا المحفل الدولي الكبير، بل والحصول على هذه الجائزة الكبيرة. كما أكد "حنيجــــــــــل" على أنه وكافة المسئولين بالجامعة يولون اهتمامًا خاصًا بتشجيع طلاب الجامعة للانضمام لمختلف المسابقات والمنافسات لا سيما الدولية منها؛ لما تقدمه مثل هذه الفعاليات من فرص حقيقية لصقل المهارات والقدرات لأبنائنا الطلاب.

وقد صرح "أ.د. أشرف جلال" عميد كلية الإعلام بأن فيلم "ذات الأرضين" مشروع تخرج للفرقة الرابعة بقسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية ويأتي ردًا على أكاذيب الأفرو سينترك عن الحضارة المصرية، وقد تم تحت إشراف د. علا عامر الأستاذ المساعد بالقسم،و أ. عبير أحمد المدرس المساعد بالقسم.

كما أعرب "جلال" عن سعادته وكافة أبناء الكلية بهذا الإنجاز، موجها الشكر لمعالي أ.د. رئيس الجامعة لدعم سيادته المستمر للكلية في مختلف أنشطتها وتوفير كافة الإمكانيات المؤهلة لتخريج جيل من الشباب قادر على المنافسة بقوة في سوق العمل.

جدير بالذكر أن مسابقة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط يشارك فيه عشرون جامعة ومعهد، بعدد 30 فيلمًا وثائقيًا، وانقسمت الجوائز إلى مالية وشهادات تقدير.

وقد حاز فيلم "ذات الأرضين" على جائزة مالية مناصفة ضمن فئة الأفلام الوثائقية، بالاضافة إلى أشادة لجنة التحكيم بالفكرة والمعالجة، حيث أشارت اللجنة إلى أن الفيلم إضافة للأفلام الوثائقية التى تحدثت عن تاريخ مصر ومواجهة إدعاءات الأفرو سينترك.