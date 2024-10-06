العالم اليوم - قتيلة وعدد من الجرحى بإطلاق نار جنوبي إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر قتيلة وعدد من الجرحى بإطلاق نار جنوبي إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أكتوبر 2024 02:24 مساءً - قتلت إسرائيلية وأصيب عدد من الأشخاص بجروح في عملية إطلاق نار وقعت، الأحد، في بئر السبع جنوبي إسرائيل.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن عدة أشخاص أصيبوا في هجوم بإطلاق الرصاص وقع في المحطة المركزية في بئر السبع جنوبي إسرائيل.

واضافت الشرطة أنه تم تحييد المهاجم داعية إلى الابتعاد عن المحطة المركزية في بئر السبع.

وبحسب بيان للشرطة فإنه: "ورد بلاغ أولي عن اشتباه في وقوع عملية إرهابية في المحطة المركزية في بئر السبع، حيث أفيد بحدوث إطلاق نار أسفر عن عدد من الإصابات. تم تحييد المخرب في الموقع، وتتواجد قوات شرطة من لواء الجنوب في المكان للتحقيق في الحادث".

وقالت خدمة الإسعاف إن المهاجم قُتل.

وأضافت أن امرأة مصابة بجروح خطرة تتلقى العلاج في الموقع بينما أصيب 8 آخرون في الهجوم ويتلقون العلاج في مستشفى قريب،أحدهم وصفت حالته بأنها متوسطة إلى خطيرة.

وذكرت إسرائيل هيوم: "13 جريحا في هجوم بئر السبع أحدهم في حالة خطيرة و6 في حالة متوسطة والبقية في حالة طفيفة".