انت الأن تتابع خبر "تفتيح وتقشير البشرة في 3 أيام".. أقوى وصفة لتقشير الوجه واليدين بمكونات طبيعية.. هتتخلصي من اسمرار وتصبغات سنين!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الجفاف من المشاكل التي تؤثر على البشرة، حيث يؤدي إلى تراكم الخلايا الميتة وانسداد المسام، مما يسبب ظهور البثور والبقع ويفقد البشرة إشراقتها؛ لهذا السبب، تسعى العديد من السيدات للعثور على طرق لتقشير البشرة والتخلص من الخلايا الميتة، وقد تم اكتشاف وصفة فعالة تساعد في تحقيق بشرة ناعمة ومشرقة، وسنقدم طريقة تحضيرها في السطور التالية.

مكونات وصفة القهوة وزيت جوز الهند

تتألف هذه الوصفة من مكونات طبيعية متاحة للجميع، وتعمل كمقشر لطيف يساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من التلف، بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدموية، كما أن زيت جوز الهند يعتبر عنصرا مرطبا هاما، إليك مكونات تحضير الوصفة: (قهوة، سكر، زين جوز الهند).

خطوات تحضير وصفة القهوة وزيت جوز الهند

ضعي في وعاء القهوة والسكر.

امزجيهما جيدا.

أضيفي زيت جوز الهند إلى الخليط.

امزجي المكونات حتى تتجانس.

ضعي الخليط على البشرة.

قومي بتدليك البشرة بلطف لمدة خمس دقائق.

اتركيه حتى يجف تماما.

بعد ذلك، افركي الخليط مرة أخرى.

اشطفي الوجه بالماء.

ستلاحظين إزالة الخلايا الميتة والبقع والتصبغات من أول استخدام لهذه الوصفة.

وصفة السكر والشوفان

1/2 كوب دقيق شوفان.

1/2 كوب سكر.

ملعقتان زيت جوجوبا.

1/2 كوب عسل.

هذه الخلطة تعد من الطرق الفعالة في إزالة خلايا الجلد الميتة والشوائب من البشرة، وسنشرح كيفية إعدادها فيما يلي: