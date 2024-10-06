انت الأن تتابع خبر توجه بالليزر .. الصين تكشف عن قنبلة جوية بوزن 1000 كغم والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تتوفر في حوزة سلاح الجو الصيني قنبلة جوية من طراز YJ-1000-1 بوزن 1000 كيلوغرام يتم توجيهها بالليزر.

وقد نشرت قناة تليغرام China army الصينية مقطع فيديو أظهر اختبارات تلك الذخيرة الخطيرة التي بمقدورها اختراق التحصينات الخرسانية القوية وتدمير مختلف الأنواع من الجسور. وتعني تسميتها YunJian (السيف السحابي).

ويتم توجيه القنبلة الجوية بالليزر، ويبلغ وزنها 1000 كيلوغرام، ويتضمن رأسها القتالي حشوة شديدة الانفجار.

ويشار إلى أن تلك القنبلة تحملها قاذفات JH-7A ومقاتلات J-16 Shenyang متعددة المهام.

وبمقدور قاذفة JH-7A أن تحمل حتى 8 أطنان من الحمولة، بما في ذلك القنابل الجوية الحائمة وصواريخ "جو-أرض". أما مقاتلة J-16 فتخصص لاستخدام مختلف وسائل التدمير الموجهة وغير الموجهة، وبصورة خاصة تلك التي تزن حتى 1500 كيلوغرام وتخصص لتدمير مدارج المطارات.