وزير البترول يبحث مع رئيس وزراء كندا سبل تعزيز التعاون بين…

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أكتوبر 2024 04:12 مساءً - عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، جاء ذلك خلال مشاركته في القمة التاسعة عشر للفرانكوفونية بالعاصمة الفرنسية باريس، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين ولا سيما في مجال التعدين، حيث تعد كندا واحدة من أكبر الدول عالمياً في هذا المجال.

وتطرق الجانبان إلى موقف أنشطة الشركات الكندية العاملة في مجال التعدين في مصر مثل شركة باريك جولد التي تحتل المرتبة الثانية وفقاً للتصنيف الدولي في مجال تعدين الذهب والمعادن، وتعمل في مصر في 19 قطاعاً بالصحراء الشرقية، وكذلك شركة آتون ريسورسز، وشركة لوتس جولد، وشركة رد سي ريسورسز.

وأكد الوزير على أهمية التعاون المشترك، والمفاوضات مع شركة باريك جولد للاتفاق على نموذج عقد استغلال الذهب، لافتا إلى أن مصر تدعم وتقوم بخطوات مهمة لجذب عدد من الشركات العالمية الكبرى لسوق التعدين في مصر، كما تتطلع لمزيد من الاستثمارات بجمهورية مصر العربية من خلال المشاركة في المزايدات الجديدة المزمع طرحها للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له.

وتطرقت المباحثات إلى الإمكانات الكبيرة لقطاع التعدين المصري والبنية الأساسية التي وفرتها الدولة وتسهم في دعم الاستغلال الأمثل لتلك الثروات،

وأشار الوزير إلى أنه جاري العمل على تنفيذ إطار تنظيمي لإيجاد مناخ استثماري جاذب في قطاع التعدين، والذي يدعمه انطلاق بوابة مصر للتعدين، كمنصة استثمارية رقمية والتي من المخطط انطلاقها فعلياً بنهاية العام الجاري، كمحفز أساسي للاستثمار التعديني وسهولة الوصول إلى البيانات الخاصة بالفرص الاستثمارية التي تذخر بها مصر في مجال التعدين والطاقة.