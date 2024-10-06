العالم اليوم - فيديو.. غارة تدمر مسجدا في بلدة يارون جنوبي لبنان

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. غارة تدمر مسجدا في بلدة يارون جنوبي لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أكتوبر 2024 03:24 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة قصف وتدمير مسجد بلدة يارون الحدودية في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

وتحاول القوات الإسرائيلية التقدم في يارون، وتدور اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله في تلك المنطقة.

وأصدر الجيش الإسرائيلي، الأحد، طلبا بإخلاء 25 بلدة في الجنوب اللبناني بهدف العمل "ضد أنشطة حزب الله".

ونبه الجيش الإسرائيلي إلى ضرورة الامتناع عن التوجه جنوبا، مضيفا "أي تحرك لجهة الجنوب يعرض حياتكم إلى الخطر. سنخبركم عن الوقت المناسب والآمن للعودة إلى منازلكم".

وتشن إسرائيل حملة قصف متواصلة منذ 23 سبتمبر على مناطق واسعة من لبنان تقول إنها تستهدف بنى تحتية ومنشآت تابعة لحزب الله.

ومنذ ذلك الوقت، قتل أكثر من 1100 شخص في أرجاء البلاد، حسب أرقام رسمية.