العالم اليوم - إيران تلغي جميع الرحلات الجوية حتى صباح الإثنين

انتم الان تتابعون خبر إيران تلغي جميع الرحلات الجوية حتى صباح الإثنين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أكتوبر 2024 05:19 مساءً - نقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني قوله إن الرحلات الجوية من المطارات الإيرانية ألغيت اعتبارا من الساعة 21:00 مساء الأحد حتى السادسة من صباح الإثنين بالتوقيت المحلي.

وذكر المتحدث: "بسبب القيود التشغيلية سيتم إلغاء رحلات مطارات البلاد من الساعة 21:00 حتى الساعة 6:00 صباح الإثنين".

وطلب المتحدث من الركاب الاتصال بشركات الطيران من أجل الحصول على مزيد من المعلومات.

وأوضح: "لا داعي للقلق عزيزي الراكب بشأن تكلفة تذاكر الطيران.. ستعمل شركات الطيران وفق تعليمات منظمة الطيران المدني"، مؤكدا "سيتم الإعلان عن تغيير الرحلات وطريقة استرداد تكلفة تذاكر الطيران لاحقا".

يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه مسؤولون غربيون إلى أن ضربة إسرائيلية على إيران "باتت وشيكة على الأرجح".

وستكون الضربة الإسرائيلية ردا على إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخا باليستيا على إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع.