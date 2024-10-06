بالأسود.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 04:29 مساءً - شاركت الفنانة مي عمر، متابعتها صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

أحدث ظهور للفنانة مي عمر

ظهرت مي، وهي ترتدي فستان أسود أنيق يليق بها ويبرز مدى جمالها ورشاقتها، حيث تميزت بأناقتها التي لا مثيل لها، وأعتمدت على الميكب الهادئ الذي يميل إلى اللون البني ليبرز مدى جمال ملامحها، وأعتمدت على تسريحة الشعر المرفوع التي تبرز جمال إطلالتها.

آخر إطلالات مي عمر

تعليقات الجمهور على منشور مي عمر

كما علقت مي على منشورها قائلة: "كانت تعتقد إنه ا قادرة على ذلك، لذا فعلت المزيد"، آخذ الجمهور يتفاعل مع المنشور وعلق الجمهور قائلًا: "أيقونة الفاشون، بحبك، قمر، كالعادة تجنني"،و غيرها من التعليقات التي تظهر حب الجمهور لمي ولأعمالها.



آخر أعمال الفنانة مي عمر

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال مي عمر مسلسل نعمة الأفوكاتو، بجانب نخبة من نجوم الفن، والذي لاقى نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه على قنوات mbc مصر، وهو من نوعيه مسلسلات ال ١٦ حلقه.



قصة مسلسل نعمة الأفوكاتو

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، حيث تعمل المحامية الطموحة ( نعمة) على مساندة زوجها الفاشل كي ينجح في حياته، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد إكتشافها خيانته لها، وتحاول الإنتقام منه.



أبطال وصناع مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل نعمة الأفوكاتو، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، ومن بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، طارق النهري، أحمد ماجد، ولاء الشريف، ونخبة من النجوم، ومن إخراج محمد سامي وإنتاج مها سليم.