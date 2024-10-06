انت الأن تتابع خبر الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 25 قرية جنوب لبنان بالإخلاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان 25 قرية جنوب لبنان، اليوم الأحد، بضرورة إخلاء قراهم وبلداتهم إلى ما وراء نهر الأولي.



وقال الجيش الإسرائيلي "في بيان عاجل إلى سكان القرى التالية في جنوب لبنان: حولا، ميس الجبل، بليدا، محيبيب، شقرا، برعيشت، مجدل سلم، قبريخا، كونين، بيت ياحون، جميجمه، الطيري، بني حيان، التمريه، تولين، دير سريان، القصير، بفليا، جبل العدس، بياض، صربين، برج رحال، عين بعل، الرشيديه، حنيه؛ أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده. من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا".



‏وأضاف: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته إلى الخطر. عليكم إخلاء منازلكم والتحرك فورا شمالي نهر الأولي".



وتابع: "انتبهوا - ممنوع عليكم التوجه جنوبا. أي تحرك لجهة الجنوب يعرض حياتكم إلى الخطر. سوف نخبركم عن الوقت المناسب والآمن للعودة الى منازلكم"، وفق بيان الجيش الإسرائيلي.