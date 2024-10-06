نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024: أجواء خريفية مع ارتفاع في درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024، حيث تسود أجواء خريفية معتدلة في الصباح الباكر والمساء، بينما تظل الأجواء حارة خلال فترة النهار.

الأجواء العامة

أوضحت الهيئة، عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن السحب المنخفضة ستظهر في المناطق الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء.

كما ستتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة على مناطق السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

استقرار الأجواء

وأكدت الهيئة أن الأجواء ستظل مستقرة خلال الفترة المقبلة، وأن درجات الحرارة ستظل حول معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

درجات الحرارة المتوقعة

إليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري : العظمى 31 درجة، والصغرى 22 درجة.

: العظمى 31 درجة، والصغرى 22 درجة. السواحل الشمالية : العظمى 29 درجة، والصغرى 20 درجة.

: العظمى 29 درجة، والصغرى 20 درجة. جنوب سيناء : العظمى 33 درجة، والصغرى 24 درجة.

: العظمى 33 درجة، والصغرى 24 درجة. شمال الصعيد : العظمى 32 درجة، والصغرى 19 درجة.

: العظمى 32 درجة، والصغرى 19 درجة. جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة، والصغرى 23 درجة.

تستمر الأجواء الهادئة خلال اليوم، مما يجعلها مناسبة للأنشطة الخارجية.