«الحياة» تحتفل بنصر أكتوبر بأيام السادات والاختيار والرصاصة لا تزال في جيبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 02:32 مساءً - أعدت شبكة تلفزيون قناة الحياة، خريطة خاصة بمناسبة الذكرى ال 51 للاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، وذلك من خلال عرض فيلم أيام السادات ومسلسل الاختيار وفيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، إضافة إلى تغطية خاصة تقدمها الإعلامية عزة مصطفى، من استديوهات قناة الحياة بمدينة الإنتاج الإعلامي، وكتيبة من المراسلين موزعة بالكاميرات داخل جميع مدن القناة، وأخرى في كافة المحافظات لنقل احتفالات المصريين بنصر أكتوبر المجيد.

وتذيع شبكة تلفزيون الحياة على مدار اليوم 15 لقاء مع أبطال حرب أكتوبر المجيد، إضافة إلى العديد من الأفلام الوثائقية ووثائقيات الحرب، كوثائقي لحظة العبور، ووثائقي أغنية النصر، وثائق لجنى اجرنات، وثائقي دراما النصر، ووثائقي أحمد إسماعيل"، والأغاني الوطنية، وشهادات الأبطال" أنا حاربت إسرائيل رشدي أيوب مقار، أنا حاربت إسرائيل أحمد عبدو الخطيب، مع إعادة لقاء خاص من برنامج واحد من الناس مع الراحلة السيدة جيهان السادات يحاورها الإعلامي عمرو الليثي.