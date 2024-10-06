فن ومشاهير

مصطفى قمر يشعل حفل زفاف إبنة علاء مرسى.. صور

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القاهرة - محمد ابراهيم - حرص النجم مصطفى قمر على إحياء حفل زفاف إبنة النجم علاء مرسى الذى أقيم بأحد الأماكن في منطقة أكتوبر، وتواجد قمر برفقة شقيقه حماده، وقدم مصطفى مجموعة كبيرة من أغانيه الذى تفاعل معه الحضور بالرقص منها "السود عيونه" و"لو سألونى" وغيرها.

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أبرز الحاضرين من نجوم الفن 

 

كما حرص على حضور حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن منهم النجم أحمد السقا، سمية الخشاب، أحمد آدم، المخرج محمد سامى وزوجته مي عمر، صلاح عبد الله، ماجد المصرى، وأحمد التهامى.

تألق تامر حسني ورامي صبري في الفرح

 

أشعل النجم تامر حسنى ورامى صبرى الفرح بأغانيهم المميزة، وأضفت الراقصة دينا لمسة خاصة على الحفل بفقرتها الفنية، فيما رقص علاء مرسى مع ابنته طوال الفرح وسط أجواء مليئة بالسعادة.

عقد قران إبنة علاء مرسى

وكان الفنان علاء مرسى قد أقام عقد قران ابنته يوم الجمعة 24 مايو الماضى، بحضور عدد من النجوم مثل حماده هلال ونجله، أشرف زكى، بيومى فؤاد، محمد محمود، عمرو عبد الجليل، أحمد الشامى، وشريف باهر، إلى جانب حضور كبير من الفنانين والأصدقاء

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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