العالم اليوم - رئيس الإمارات وملك الأردن يستعرضان المستجدات في غزة ولبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أكتوبر 2024 06:26 مساءً - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الأحد، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية التي تسهم في تحقيق رؤية البلدين وأولويات التنمية والازدهار المستدام اللذين يتطلعان إليهما.

جاء ذلك خلال استقبال ملك الأردن ـ في قصر بسمان في عمان ـ رئيس الإمارات والوفد المرافق الذي قام بزيارة عمل إلى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث رحب الملك عبد الله الثاني بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق إلى بلده الثاني الأردن.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الجانبين استعرضا خلال اللقاء مسارات التعاون الإماراتي ـ الأردني في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية المستدامة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها، مؤكدين في هذا السياق اهتمامهما المشترك ببناء شراكات اقتصادية إستراتيجية تلبي تطلعات شعبي البلدين إلى التنمية والتقدم وتعزز آفاق تعاونهما على مختلف المستويات، وذلك انطلاقا من رؤية مشتركة طموحة لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام يقوم على مواصلة استكشاف مزيد من فرص التعاون المثمر بين البلدين.

وأشار الجانبان إلى أن علاقات البلدين لها جذور راسخة منذ عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسين بن طلال.



كما أكد رئيس الإمارات وملك الأردن أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان خلال الزيارة والتي تأتي نتيجة مسار طويل من العلاقات الاقتصادية المثمرة وقاعدة واسعة من الفرص لتنميتها في المستقبل.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبد الله الثاني خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والمستجدات في قطاع غزة ولبنان، مؤكدين أهمية تعزيز الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في القطاع وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، بجانب دفع الجهود المشتركة للاستجابة للأوضاع الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.



كما شدد الجانبان على موقف البلدين الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ووقوفهما مع الشعب اللبناني، إضافة إلى ضرورة التحرك الدولي لوقف إطلاق النار في لبنان وتوفير الحماية للمدنيين فيه.



وأكد الجانبان ضرورة تكثيف العمل من أجل منع اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط وتجنيب المنطقة تبعات أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها، إضافة إلى العمل على إيجاد مسار للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" ويضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع.



وأشاد رئيس الإمارات في هذا السياق بالدور التاريخي الذي يقوم به الأردن في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق على مختلف المستويات، مثمنا دعم الأردن الجهود المشتركة للاستجابة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز العمل العربي المشترك سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي وذلك في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة.

وحضر جلسة المحادثات الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وحميد عبيد أبوشبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة وجبر السويدي وزير دولة وفيصل البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية والمستشار حمد المطروشي القائم بأعمال سفارة الدولة في عمان وعدد من كبار المسؤولين.

كما حضرها من الجانب الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد والدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين وعدد من كبار المسؤولين في الأردن.