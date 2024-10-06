العالم اليوم - مانشستر يونايتد يخطف "نقطة" من مواجهة أستون فيلا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أكتوبر 2024 06:26 مساءً - تعادل مانشستر يونايتد أمام مضيفه أستون فيلا، الأحد، دون أهداف ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

التعادل يعد نتيجة جيدة في ظل اهتزاز نتائج مانشستر يونايتد مقابل تألق أستون فيلا في الآونة الأخيرة بعد فوزه على بايرن ميونيخ الألماني 1- 0 وعلى يونغ بويز السويسري 3-0 في دوري أبطال أوروبا، لا سيما وأن المباراة أقيمت على ملعب فيلا بارك.

وبتعادله الثاني خلال الموسم الجاري مقابل انتصارين وثلاث هزائم، رفع يونايتد رصيده إلى 8 نقاط في المركز 14.

وفي المقابل، بات رصيد فيلا 14 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف تشلسي الرابع الذي توقف مسلسل انتصاراته المتتالية عند خمس مباريات على الصعيدين المحلي والقاري بتعادله مع ضيفه نوتنغهام فورست 1-1.

ووجد الفريق اللندني نفسه متخلفا في الدقيقة 49 بهدف للنيوزيلندي كريس وود بعد تمريرة رأسية من الصربي نيكولا ميلينكوفيتش إثر ركلة حرة، لكنه رد سريعا عبر نوني مادويكي بعد تمريرة من كول بالمر (57).

وبقيت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية رغم اضطرار فورست إلى إكمال الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد جيمس وورد-براوز بالإنذار الثاني (78).