نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصورة.. أميرة أديب تعلن ارتباطها برجل مجهول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة أميرة أديب جدلا واسعا بعدما أعلنت عن ارتباطها برجل مجهول عن طريق نشرها لصورة رومانسية ظهرت بها تعانق شابًا.

أميرة أديب تعلن ارتباطها برجل مجهول

سبق، ونشرت أميرة اديب فيديو على ستوري انستجرام قالت بها "أنا نفسي أشارك معاكم حاجة عمري ما شاركتها قبل كدة"، ثم ضحكت وأضافت "بس مكسوفة ومش عارفة أعمل ايه".

تفاعل الجمهور مع أميرة أديب

وأكدت أميرة في التعيقات أنها علاقة غرامية حين علق احدى المتابعات "توقعت أي حاجة الا الحب"، لترد عليها أميرة "والله وانا"، ثم شكرت أميرة صديقها صانع المحتوى كرم نويلاتي لأنه سبب لقائها مع حبيبها الجديد.

إسعاد يونس تستضيف عائلة أميرة أديب

ومن ناحية اخري، تستضيف الفنانة إسعاد يونس في حلقة الثلاثاء المقبل من برنامجها "صاحبة السعادة" عبر قناة dmc الفنانة الشابة أميرة أديب، ووالدها المخرج عادل أديب، ووالدتها الفنانة منال سلامة، في حلقة عائلية من البرنامج، تتحدث أميرة في اللقاء عن كواليس استعانة والدها بها في مسلسل "نقل عام"، وهل كانت لديها طموحات أخرى غير التمثيل، كما تتحدث عن رغبتها في الاستقلال في قراراتها، ورفع شعار "لن أعيش في جلباب أبي".

اخر اعمال أميرة أديب

وكان اخر اعمال أميرة أديب هو مسلسل "وبينا ميعاد 2" بجانب شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي، ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وآية سليم، وتسنيم مطر.

قصة مسلسل "وبينا ميعاد 2"

تدور أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين؛ عائلة (حسن) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد، وعائلة (نادية) التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات، وتستعرض كيفية تعامل العائلتين مع المشاكل التي تواجههما قبل وبعد لقائهما.