نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " الفنون والعمارة" خلال معرض الرياض للكتاب تعزز من مشاركتها المجتمعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قدمت هيئة فنون العمارة والتصميم من خلال "تقرير حالة قطاع العمارة والتصميم"، تحليلًا شاملًا للوضع الراهن والتوقعات المستقبلية للقطاع وأثره على الأعمال والممارسين، والتعليم والأبحاث والمشاركات المجتمعية على الصعيدين الوطني والدولي، ضمن مشاركتها بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2024، الذي اختتم أمس.

وأبرزت الهيئة أمام الجمهور لا سيما المتخصصين والمهتمين كتاب "ميثاق الملك سلمان العمراني" للتعريف برؤية الميثاق وقيمه وجائزته التي تسعى إلى تعزيز الهوية العمرانية في المملكة، حيث تم تكريم المشروعات الفائزة بدورتها الأولى في ثلاثة مسارات مختلفة في أغسطس الماضي، فيما خصصت مجموعة من الكتب المترجمة للأطفال تركز على مواضيع إثرائية تتعلق بالعمارة والتصميم، في إطار تعزيز الإبداع لدى الناشئين، وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع مبادرة ترجم التابعة لهيئة الأدب والنشر والترجمة، حيث يتم عرض مجموعة من الكتب التي تستهدف الناشئين، لتعريفهم بمختلف جوانب العمارة والتصميم.

وجاءت مشاركة هيئة فنون العمارة والتصميم في المعرض تأكيدًا على دورها الفاعل في تعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل في الفعاليات الثقافية المحلية والدولية، وحرصها المستمر على رفع الوعي بأهمية العمارة والتصميم ولبناء جسور التواصل مع المهتمين والمتخصصين بالقطاع، إضافة إلى تعريف زوار المعرض عن قرب على مبادراتها، واستكشاف أحدث ما تقدمه الهيئة من مبادرات لتنظيم القطاع وتخدم مؤسساته وممارسيه.

ويعد معرض الرياض الدولي للكتاب حدثًا ثقافيًا سنويًا بارزًا، يجمع بين دور النشر المحلية والدولية، ويشكل منصة للأدباء والمفكرين ومحبي الكتب لتبادل الأفكار والمشاركة في أنشطة ثقافية متنوعة