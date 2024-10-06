نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يتساوى مع ليفاندوفسكي.. مرموش يحقق أرقامًا مميزةً بعد تألقه أمام بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قاد المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، فريقه لتحقيق تعادل قاتل أمام بايرن ميونخ بنتيجة 3-3 في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الألماني، اليوم الأحد.

سجل عمر مرموش، هدفي فرانكفورت الأول والثالث بالدقيقتين “22 و94” وصنع الهدف الثاني الذي سجله هوجو إيكتيكي بالدقيقة “35”.

وإليكم أبرز أرقام مرموش بعدما سجل هدفين وصنع هدفًا أمام بايرن ميونخ:

1- مرموش يتصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف بعد 6 جولات.

2- مرموش يتصدر قائمة الأكثر مساهمة في البوندسليجا في الموسم الحالي بـ 12 مُساهمة تهديفية (8 أهداف و4 تمريرات حاسمة)، متفوقًا على هاري كين نجم بايرن ميونخ.

3- مرموش هو أكثر من ساهم بالأهداف في أوروبا بالتساوي مع ليفاندوفسكي لاعب برشلونة.