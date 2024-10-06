نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بثلاثية.. أياكس يقضي على جرونينجن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز أياكس على ضيفه غرونينغن 3-1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الهولندي لكرة القدم.

تقدم أياكس في الدقيقة 21 عن طريق دافي كلاسين، قبل أن يدرك غرونينغن التعادل عبر يورغ شرودرز في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، سجل فوتر فيغورست الهدف الثاني لأياكس، وبعد بثلاث دقائق سجل شوبا أكبوم الهدف الثالث.

ورفع أياكس رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد غرونينغن عند 9 نقاط في المركز العاشر.