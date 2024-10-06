نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات الخاصة للأمن البيئي ونادي الصقور السعودي يوقعان مذكرة تفاهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وقعت القوات الخاصة للأمن البيئي ونادي الصقور السعودي، اليوم، مذكرة تفاهم، وذلك على هامش معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، في مقر النادي بمدينة الرياض.

وتهدف المذكرة التي وقعها قائد القوات اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي والمدير التنفيذي للنادي طلال بن عبدالعزيز الشميسي إلى تعزيز التعاون والتنسيق في التعريف بالأنظمة والتوعية والمخالفات البيئية، وتفعيل العمل الإعلامي والاتصال المشترك، وتبادل الخبرات في المجالات ذات العلاقة، وتفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية بما يعزز المشاركة المجتمعية والتطوع