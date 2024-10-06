نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الديوان الملكي: الملك سلمان يجري اليوم بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الديوان الملكي اليوم الأحد بيانا ذكر فيه التالي:

" بيان من الديوان الملكي "

يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم الأحد 3 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 6 أكتوبر 2024 م، بناء على ما أوصت به العيادات الملكية بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية