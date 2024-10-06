أخبار السعودية

الديوان الملكي: الملك سلمان يجري اليوم بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الديوان الملكي: الملك سلمان يجري اليوم بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  أصدر الديوان الملكي اليوم الأحد بيانا ذكر فيه التالي:
" بيان من الديوان الملكي "
يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم الأحد 3 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 6 أكتوبر 2024 م، بناء على ما أوصت به العيادات الملكية بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا