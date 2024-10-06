السيسى: العسكرية المصرية سطرت أروع ملاحم الفداء لاسترداد أرض سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 10:29 صباحاً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن نصر أكتوبر المجيد سيبقى نقطة فارقة في تاريخ مصر المعاصر، ورمزًا لشموخها وعزتها.

جاء ذلك فى منشور للرئيس السيسى على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الرئس السيسى: "ففي مثل هذا اليوم، سطَّرَ رجال العسكرية المصرية وقادتها أروع ملاحم الفداء والتضحية لاسترداد أرض سيناء الطاهرة، وضربوا المثل العظيم، بمساندة شعب أعظم، في الصمود وتحقيق النصر، ليؤكدوا أن التلاحم بين الشعب والقوات المسلحة هو الحصن المنيع الذي يصون الدولة المصرية طوال تاريخها".

‏‎وتابع الرئيس السيسى: "حفظ الله شعب مصر وجيشها، وكل عام وأنتم بخير"