رئيس هيئة الاعتماد الرقابة الصحية يهنئ الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء والقوات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 12:31 مساءً - - الدكتور أحمد طه: هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أصدرت ٧ أدلة معايير معتمدة دوليا.. واعتمدت 404 منشأة صحية و49 الف و 909 عضو مهن طبية

- الدكتور أحمد طه: روح أكتوبر تعد دافعا قويا لاستمرار العمل من أجل مستقبل جديد للرعاية الصحية تكون الجودة فيه محورا أساسيا وحق أصيل للشعب المصري سواء لمتلقي الخدمة أو لمقدمها، وهو ما تلتزم به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية من خلال اعتماد "جهار"، علامة الثقة في أمان وسلامة المريض

- الدكتور احمد طه: خدمات التأمين الصحي الشامل وفقا لمعايير الجودة المعمدة عالميا عبور جديد نحو المستقبل

- رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: نقدم الدعم الفني والتدريب المتخصص لتنفيذ حلم فخامة الرئيس والقيادة السياسية بنظام صحي ذات جودة عالمية

بعث الدكتور أحمد طه، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برقية تهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل انتصارا وعبورا جديدا للنظام الصحي بالجمهورية الجديدة، يتمتع فيه كل مواطن مصري بخدمات صحية ذات جودة، مشيرا إلى أن الإرادة المصرية التي لا تعرف الانكسار والتي انتصرت في ٦ أكتوبر ٧٣، هي ذاتها التي تعمل الآن وتتحدي كافة الصعاب لتحقيق حلم فخامة الرئيس والقيادة السياسية بتقديم خدمات صحية ذات جودة عالمية تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وأعرب الدكتور أحمد طه، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء مجلس ادارة الهيئة، عن تقديم أسمى آيات التهاني لدولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وللدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ولقيادات وزارة الصحة، وللفريق اول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والانتاج الحربي، وللشعب المصري العظيم، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى الخالدة على مصرنا الغالية بالخير والتقدم والازدهار.

وأكد الدكتور أحمد طه، أن هذه المناسبة المجيدة ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصريّ بقواته المسلحة ورجالها، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل هذا الوطن، وأن روح أكتوبر تعد دافعا قويا لاستمرار العمل من أجل مستقبل جديد للرعاية الصحية تكون الجودة فيه محورا أساسيا وحق أصيل للشعب المصري سواء لمتلقي الخدمة أو لمقدمها، وهو ما تلتزم به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية من خلال اعتماد "جهار"، علامة الثقة في أمان وسلامة المريض، وفي هذا الإطار قامت الهيئة بالاعتماد المبدئي لعدد 153 منشأة صحية، واعتماد 251 منشأة، بإجمالي 404 منشأة صحية، وتسجيل عدد 49 الف 909 عضو مهن طبية، وذلك على مستوى مختلف قطاعات تقديم الخدمات الصحية في مصر.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أُنشئت بموجب القانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية، و تخضع للإشراف العام لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الجهة المنوطة بإصدار المعايير واعتماد تطبيقها داخل المنشآت الصحية ، والتي بتطبيقها تضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، وهي أول كيان مصري مستقل يستهدف توكيد الثقة في مخرجات النظام الصحي المصري وفقا لأدلة معايير تحوكم كافة مكونات الخدمة الصحية وقد تم اعتمادها دوليا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الاسكوا)، حيث حصلت جميع أدلة المعايير المصرية على تقييم دولي غير مسبوق، مما يضع شهادة اعتماد "جهار" الوطنية في مصاف أرقى وأهم شهادات الاعتماد الدولية في مجال الصحة.