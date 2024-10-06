نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة تشيلسي ضد نوتنجهام فورست في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية مباراة تشيلسي ونوتنجهام فورست وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

فاز تشيلسي على برايتون بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة السادسة من البريميرليج بينما خسر نوتنجهام فورست من فولهام بهدف نظيف في نفس الجولة.

يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 13 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل نوتنجهام فورست المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

موقف تشيلسي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

احتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 63 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 11 مباراة.

في حين احتل نوتنجهام فورست المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 32 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر 20 مباراة.

موعد مباراة تشيلسي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة تشيلسي ونوتنجهام فورست يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة تشيلسي ونوتنجهام فورست عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 2 وسيقوم علي محمد علي بالتعليق على أحداث اللقاء.